Iezzo: "Contro il Genoa Osimhen deve giocare. Ospina dà tanta sicurezza"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli a Parma è uscito fuori grazie alla mossa tattica di Gattuso ed è stato devastante. Quando è entrato uno come Osimhen, che tiene impegnati i centrali difensivi, è ovvio che la partita cambi perché si aprono gli spazi per gli altri calciatori.

Napoli-Genoa? Non sarà facile perché quando trovi una difesa che si difende a 5, diventa difficile trovare gli spazi. Si devono portare gli esterni alti. Nella prossima Osimhen dovrà giocare dal primo minuto.

Nel ruolo del portiere le gerarchie contano molto. Ospina dà tanta sicurezza in questo momento. Anche a Parma ha fatto vedere la sua esperienza. Spero che Gattuso dia una gerarchia.

Difesa? Koulibaly può continuare a giocare con Manolas. Ha avuto qualche problema l’anno scorso, ma se decide di ritornare ad essere quello che conosciamo, il Napoli ha un fuoriclasse in casa”.