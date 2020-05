Iezzo: "Meret? Follia non farlo giocare e pensare di cederlo! Ma stiamo scherzando?"

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Meret eppure la voce di un suo addio era concreta fino a qualche giorno fa. L'ha commentata a Goal Show su Tv Luna l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo: "Era già una follia non farlo giocare e ora è un'altra follia pensare di poterlo cedere per prendere un altro portiere. Ma stiamo scherzando?" le sue parole.