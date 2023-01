Iezzo: “Szczesny è un signor portiere, ma scelgo sempre Meret”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: "Sono in fermento per questo Napoli-Juventus, non è mai una partita come le altre e questo più di tutti potrebbe darci la possibilità di mandare un grande segnale al campionato. Permetterebbe agli azzurri di candidarsi per lo Scudetto. Giocare queste partite sono importanti nella carriera di un calciatore, anche perché la piazza le carica già settimane prima. Ci sarà la grande spinta del pubblico e moltiplicherà le forze dei giocatori in campo.

Come fare gol a questa Juventus? Bella domanda, loro stanno avendo una solidità incredibile in difesa. Sono abituati da anni a giocare in questo modo, facendo male nelle ripartenze. E il Napoli dovrà stare molto attento al contropiede della Juventus. Sarà fondamentale essere paziente, pressando ma senza mai scoprire il fianco ai loro giocatori di maggiore qualità. Se fai gol subito, poi, è chiaro che la Juventus sarà costretta a dover cambiare atteggiamento. A me piacerebbe rivedere quel Napoli spavaldo di inizio stagione, quello che ha travolto il Liverpool. Però bisogna essere molto attenti e pazienti.