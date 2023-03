Il consigliere Simeone: "Ho scritto al sindaco, chiederemo risarcimento danni a UEFA e Eintracht"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: "Come presidente della Commissione Infrastrutture e Protezione Civile, ho scritto una lettera al Sindaco dove chiederemo alla UEFA e al club tedesco il risarcimento per gli ingenti danni che ha subìto la città negli ultimi giorni. Speriamo possa essere approvato tutto nel prossimo consiglio comunale, quello che è accaduto è stato inimmaginabile e gli sciacalli giunti in città hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino. Non c'è ancora una cifra sulla somma da risarcire per i danni, aspettiamo un'ispezione completa su tutto il nostro patrimonio culturale. La zona colpita è centro UNESCO! Non vengono autorizzato manifestazioni oneste da quelle parti e invece lo abbiamo concesso a queste persone! È stato un corteo che ha instillato paura in tutti i presenti. Anche i turisti stranieri hanno vissuto attimi di grande terrore! Ringrazio le Forze dell'Ordine per il lavoro che hanno svolto e gli autisti di ANM che hanno passato le pene dell'inferno per trasportare questa gentaglia.