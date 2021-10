Il ct dell'U21 Nicolato: "Spalletti e la continuità nel progetto, il Napoli può vincere lo Scudetto!"

"Ha grande voglia di imparare, in quattro partite c'è stata addirittura una crescita eccessiva". Paolo Nicolato, intervistato da Tuttosport, tratteggia così pregi e difetti dell'Italia Under 21, di cui è commissario tecnico: "Non possiamo scegliere fra molti giocatori, considerando infortuni, Covid e ragazzi che giocano poco. Però in nazionale hanno la vetrina per imporsi".

È mai stato contattato da un club? "Sì, ma mi piace quello che sto facendo. Ho avuto la fortuna di fare bene e ora c'è il biennio europeo con il miraggio delle Oimpiadi".

Cosa pensa della A, il Napoli può vincere lo scudetto? "Sì, c'è continuità nel progetto e Spalletti può farcela. Il livello medio rispecchia la condizione economica dei nostri club, in sofferenza economica"