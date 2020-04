Il cuore di Maradona: "Pronto a tagliarmi lo stipendio per aiutare colleghi in difficoltà"

Taglio allo stipendio per aiutare i colleghi. Questa la decisione che Diego Armando Maradona ha comunicato al Gimnasia in virtù della crisi legata all'emergenza CoronaVirus: "Sono i calciatori che muovono il nostro mondo - ha dichiarato a 'Infobae' - senza di loro sarebbe una giostra vuota che nessuno guarderebbe. Molti ragazzi si sono fatti male, sono stati sfortunati ma non hanno smesso di metterci la faccia per i loro club ed è il momento di sostenerli, di garantire i loro stipendi. I giocatori che hanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco di soldi durante la loro carriera, oggi dovrebbero costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori. E lo stesso noi allenatori".