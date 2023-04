Il doppio ex Aronica: "Il -15 ha condizionato la Juve. Chi critica Allegri non capisce di calcio"

Che tipo di partita ti aspetti? "Spero sia un bel match avvincente, aperto a ogni risvolto. Io mi aspetto una partita così".





Salvatore Aronica, doppio ex di Napoli e Juventus, ha parlato della sfida di domani al sito juventino BianconeraNews.

Ci arriva meglio la Juve o il Napoli? "Secondo me è una partita che esula un po' da tutte le altre. La Juve è galvanizzata, in ogni caso, dalla restituzione dei 15 punti e dal passaggio del turno in Europa League; il Napoli invece dallo scudetto pressochè vinto e che deve e può chiudere al più presto a livello di pratica".

Hai citato la penalizzazione di gennaio, che ha innegabilmente condizionato la Juve nella corsa scudetto e, più in generale, per tutto il campionato. Qual è il tuo giudizio? Ci sono gli estremi per parlare di "campionato falsato"? "Purtroppo in Italia a livello di giustizia sportiva ne capitano sempre di tutti i colori. A livello psicologico, non avere 15 punti per tre mesi, sicuramente la Juve ha accusato qualcosa. Ora però le sono stati restituiti e mi auguro che permangano fino alla fine".

La Juve avrebbe potuto competere per lo scudetto con quei 15 punti in più? "Non lo possiamo sapere. Può darsi di sì come di no".

Capitolo allenatori. Allegri contro Spalletti. Chi è il migliore tra i due, dal tuo punto di vista? "Sono tra i migliori in circolazione attualmente. Ovunque sono stati, hanno fatto bene e hanno fatto crescere i loro giocatori".

Allegri viene tuttavia spesso criticato per la proposta di gioco, giudicata eccessivamente "difensivista"... "Chi critica Allegri in questi termini non capisce di calcio. I risultati parlano chiaro. Ha allenato due grandi squadre come il Milan e la Juve e ha sempre vinto trofei. Mi chiedo come si faccia a giudicare incapace un allenatore come lui. I trofei parlano".