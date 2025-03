Il doppio ex Denis: "Scudetto? Se vince l'Atalanta primo a scendere in piazza. Ma occhio al Napoli"

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match contro l'Inter: “L’Inter è prima in classifica, la squadra di Inzaghi è abituata a giocare sfide così importanti. Ma avrà più pressione rispetto all’Atalanta. Il gruppo di Gasperini deve sfruttare la scia di positività dopo il 4-0 rifilato alla Juventus. Penso che questo sia il momento giusto per provare a vincere”.

Poi ha aggiunto: “Le squadre allenate da Gasperini hanno sempre fatto bene nella seconda parte di stagione. Attenzione anche al Napoli, il gruppo di Conte sta giocando un buon calcio e fino alla fine sarà lotta a tre per il titolo”.

Spazio anche per la tripletta all'Inter nella stagione 2012-2013: "Ho tanti bei ricordi di quella partita a San Siro nel 2013. Sapevamo che loro erano molto più forti ed eravamo preparati a dover reagire a una situazione di svantaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato. È stata una partita pazzesca”.

El Tanque ha anche parlato di un'eventuale scudetto all'Atalanta: "Bergamo è casa. Con la mia famiglia siamo rimasti a vivere in città. È parte del mio cuore. Se dovesse succedere sarò il primo a scendere in piazza”.