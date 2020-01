Il doppio ex Giordano: "Gattuso e Inzaghi non sono scienziati, ma valorizzano i calciatori"

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, nel giorno del match tra biancocelesti e azzurri ha parlato a Radio Sportiva: "La Lazio sta facendo cose straordinarie e anche inaspettate. Ci si aspettava una squadra che potesse sgomitare per il quarto posto, invece è stabilmente la terza forza del campionato e ha vinto anche la Supercoppa. C'è da essere fieri di questa squadra, anche se il cammino è ancora lungo e duro, già a partire dalla sfida contro il Napoli. Lotito? I risultati non gli sono mai stati rimproverati, il problema è sempre stato il rapporto freddo con i tifosi. Un po' quello che accade anche al Napoli. Gli azzurri non hanno giocato male contro l'Inter, sono stati penalizzati dagli errori individuali".

LAZIO-NAPOLI - "Gattuso e Inzaghi sono allenatori che mi piacciono, sono normali e non scienziati, come Sarri e Guardiola ad esempio. Il mio calcio è rivolto a valorizzare i calciatori e non gli schemi. Immobile fa parte della grande famiglia dei grandi attaccanti laziali, speravo facesse grandi cose in biancoceleste ma non immaginavo a questi livelli, gli va da merito di aver guadagnato tutto con il sacrificio".