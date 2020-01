Il doppio ex Mauro: "Per il Napoli non poteva esserci partita peggiore adesso"

Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, ha ricordato il passato e s'è proiettato al futuro nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il numero 10 al Napoli è stato meravigliosamente pesante ma è giusto che sia così. Quando c'ero io il Napoli aveva una grandissima squadra. Tutti ricordiamo Maradona, ma c'erano tanti campioni italiani straordinari. Juve? E' la partita peggiore per il Napoli per uscire dalla crisi perché ha una rosa forte che ha mantenuto una mentalità vincente. I problemi del Napoli non si risolvono con una partita. Tornare a giocar bene e ad essere tra le prime tre sarà molto difficile perché è arrivato il momento di ricostruire".