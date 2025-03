Il doppio ex Miceli: "Occhio al mio amico Di Francesco, ma Conte è il migliore al mondo"

Salvatore Miceli, ex calciatore, tra le altre, di Venezia e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Per chi farò il tifo domenica? Domanda difficile… ho il cuore diviso a metà. A Venezia ho giocato tanti anni ma da uomo del sud oltre che ex giocatore azzurro tengo molto al Napoli. Anche perchè ho ancora vivo nella mente e nel cuore il ricordo di quella stagione in cui conquistammo la promozione in serie A con Novellino. Al di la della partita di domenica spero il Napoli possa rivincere il campionato, lo merita la città ed il suo allenatore che per me è uno dei migliori al mondo.

Che gara mi aspetto? Il Venezia di Di Francesco è una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi mentre il Napoli andrà lì per portare a casa l’ intera posta in palio. E’ il più classico dei testa-coda in cui mi aspetto di vedere una partita bella con entrambe le squadre che si affronteranno a viso aperto. Conosco bene Di Francesco sin dai tempi del Piacenza, dove eravamo compagni di squadra. E’ un allenatore preparato oltre che una persona straordinaria. Tutte le sue squadre che ha allenato Eusebio provano sempre a giocarsela con le armi che hanno a disposizione e farà lo stesso anche contro il Napoli che è di caratura superiore. Per questo motivo il risultato non sarà scontato perchè tutto è possibile nel Calcio. Non c’è un giocatore del Venezia in particolare a cui stare attenti ma è il gioco di squadra dei lagunari a cui il Napoli deve fare attenzione, soprattutto a centrocampo.

Il centrocampo del Napoli? In generale tutta la squadra ha lo spirito battagliero del suo allenatore e a centrocampo può presentare una serie di giocatori completi e con caratteristiche diverse tra loro che lo rendono uno dei reparti più forti del campionato italiano: hanno fisicità e tecnica oltre a tanti gol nei piedi. Giocare al Penzo alle 12.30? Lo stadio e l’orario non influiranno più di tanto. Certo, per un giocatore non abituato sarà strano arrivare allo stadio in barca invece che col pullman ma Conte avrà preparato i suoi anche su questi particolari”