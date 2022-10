Il doppio ex Nela: "Roma e Napoli partite forti, ma è presto per lo Scudetto..."

Intervistato dal Corriere della Sera, il doppio ex Sebino Nela ha parlato della sfida di domani all'Olimpico

TuttoNapoli.net

Intervistato dal Corriere della Sera, il doppio ex Sebino Nela ha parlato della sfida di domani all'Olimpico: "Comunque finirà, non sarà una partita decisiva in chiave scudetto. Si poteva immaginare, perché sono due squadre molto forti. Sono partite entrambe molto bene, la Roma ha la possibilità per mettersi ad un punto dal Napoli, ma è presto per dire che sia una sfida scudetto perché il campionato è ancora lungo e c’è una grossa incognita. Il Mondiale: non sappiamo come torneranno i calciatori".

Come immagina la gara? "Bloccata, equilibrata, non semplice. Può deciderla un episodio, per questo conterà molto la qualità dei calciatori in campo".