Il doppio ex Novellino: "La mano di Fonseca non si vede. Conte? Ecco cosa sta preparando"

Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è una squadra che dicono faccia fatica, ma è primo, figuriamoci quando non farà fatica. La gara di stasera è importantissima, Conte la sta preparando con le ripartenze e le verticalizzazioni. Lui fa un possesso palla in verticale, poi il Napoli ha qualità soprattutto sugli esterni. L’importante è vincere, non partecipare. Il Napoli è una squadra concreta, determinata e sa il fatto suo.

Il Milan? Ancora non si vede la mano dell’allenatore, ancora non ho visto il calcio champagne a cui vorrebbe far riferimento Fonseca. Leao? Fonseca deve parlargli e deve recuperarlo, ma dipende molto da Ibrahimovic che ancora non fa da spola tra squadra e società”.