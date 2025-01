Il doppio ex Pazienza: "La Juve ha un problema. Erede Kvara? Ne serve uno di egual valore"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Michele Pazienza, ex calciatore di Napoli e Juventus, che ha analizzato diversi temi legati alla Serie A e alla Champions League: "Il principio di vincere la Juve ce l’ha nel sangue e scenderà in campo a prescindere dagli interpreti scelti per la Champions. Si scontrerà con un Napoli solido, che adesso sta cercando di concretizzare tutto il lavoro fatto fino ad ora.”

Sulla Juventus in Champions: “Io non penso che abbiano preparato la gara per giocare al risparmio. Hanno una rosa di qualità, composta da giocatori di livello. L’intenzione era vincere, non gestire la partita.”

Sulla Juventus e sul Napoli: “Il valore di quanto fatto dal Napoli fino a oggi è grandissimo. Ha cambiato guida tecnica e calciatori, ma il Napoli ci sta riuscendo. È stato bravo a fare ciò che ha fatto finora e ora ha bisogno di consolidare e mantenere il piede sull’acceleratore. Questo è ciò che la Juve non è riuscita a fare fino a oggi. Anche se si chiama Juve e ha principi e valori, non era semplice, e non ci è riuscita.”

Su Kvaratskhelia e il suo sostituto: “Credo che ci sia bisogno di un acquisto per sostituire il valore che è venuto a mancare al Napoli. Oggi il Napoli ha fatto un percorso importante, ricostruendo dalle macerie. Conte è stato bravo, ma non bisogna abbassare la guardia. Serve un giocatore che abbia lo stesso valore di chi è stato perso.”