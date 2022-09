Il doppio ex Pecci: "Il Toro ti salta addosso e non ti fa giocare, ma quando ha la palla fa fatica"

"A Napoli ci sono banane più grosse che dalle altre parti, si scivola su quelle banane e bisogna stare in campana".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex centrocampista di Torino e Napoli Eraldo Pecci: “Per Raspadori è un buon momento, è da un po’ che sta facendo bene e adesso sta facendo dei gol importanti. E’ da queste reti che si caratterizza una punta, quando vinci 5-0 fare gol conta poco ma quando vinci 1-0 segnare diventa determinante. Napoli lo aiuterà a crescere? Probabilmente sì, la differenza tra il giocare in provincia e in città è che in città tutte le partite è domenica, se pareggi e perdi sono cavoli. Quando vesti una maglia di una squadra prestigiosa c’è più pressione ed entri in un’altra ottica.

Lobotka? Ha fatto una grande, ma l’aveva già dimostrato negli altri campionati. E’ un equilibratore, in questa squadra ha trovato le sue distanze e i suoi riferimenti. E’ un metronomo adatto a questa squadra ed in campo si vede che i compagni hanno fiducia in lui. In quella zona del campo non devi fare giocate determinanti ma essere un punto di riferimento per tutti i tuoi compagni. Non c’è bisogno che fai il passaggio determinanti, devi solo far girare la squadra e questo lui lo sta facendo bene.

Napoli-Torino? Il Toro ti salta addosso e non ti fa giocare, ha delle caratteristiche contro le quali fai fatica. Ma di contro, quando il Torino ha la palla fa fatica a fare il gioco. Quindi sarà una partita non bella esteticamente, un po’ caotica, ma sono quelle partite che ti fanno arrivare ai traguardi importanti. Quando si vince 6-0 sono capaci tutti, invece i campionati si vincono vincendo quelle partite sporche che si vincono 1-0 di rimpallo, voglia e fortuna.

Scudetto? La Juve mi sembra più in difficoltà dell’Inter, anche se ha una società sana rispetto a Zhang che cerca compratori. Il Napoli rispetto all’anno scorso dà la sensazione di essere una squadra più quadrata anche se ha meno punti dell’anno scorso. A Napoli ci sono banane più grosse che dalle altre parti, si scivola su quelle banane e bisogna stare in campana. Ho però la sensazione che la squadra ha una forza e una quadratura superiore agli altri anni. Il Milan è una buona squadra e non sottovaluterei l’Atalanta, che gioca meno bene rispetto agli altri anni ma vince perché riesce a tenere i ritmi alti invece che per 70’ minuti 75’”.