Il doppio ex Stendardo: "Con l'Atalanta gara aperta. Spalletti? E' il valore aggiunto"

Guglielmo Stendaro, ex di Napoli e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Grandhotelcalciomercato.com di Gianluca Di Marzio. L'ex difensore pare dal suo racconto degli esordio in Serie A in maglia azzurra: “A a 17 anni credo che tutt’oggi sia il più giovane con la maglia del Napoli, e questo per me è motivo di grande orgoglio. Ho avuto la fortuna di fare tutto il settore giovanile nella mia città e poi a 17 anni, dopo aver fatto l’esordio, mi sono trasferito a Genova alla Sampdoria. Credo che Napoli per me sia stato importante sotto tutti i punti di vista, anche umano. Sono esperienze che ricordo sempre con grande affetto e amore.

Favorita per lo scudetto? Quelle che sono lì davanti possono lottare tutte per la vittoria finale. Al momento l’Inter, il Napoli e il Milan sembrano avere un minimo di vantaggio rispetto all’Atalanta, ma è una distanza che si può colmare considerando soprattutto i prossimi scontri diretti. È tutto in gioco, tutte le squadre che sono lì davanti esprimono un bel calcio e possono lottare per il titolo.

Spalletti? E' il valore aggiunto di questa società. Ha riportato entusiasmo e ha dato un‘identità tattica precisa alla squadra. È un allenatore che sa gestire tutti i momenti e gli infortuni, come ad esempio Osimhen e Zambo Anguissa che ha sostituito con Mertens e Lobotka, mantenendo comunque gli stessi risultati. Penso che il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto. Contro il Sassuolo è stata condizionata dagli episodi e dagli infortuni, ma ha fatto comunque un’ottima gara.

Napoli-Atalanta? È una partita aperta a tutti i risultati. Il Napoli è una grande squadra, sta facendo un buon calcio e merita il primato. Spalletti sta portando avanti un lavoro straordinario. Gli infortuni di Osimhen, Anguissa e Koulibaly non sono da poco. Sarà dunque importante fare una grande partita contro un’Atalanta che sta ottenendo dei risultati importanti soprattutto fuori casa. La loro media è spaventosa. Il Napoli avrà dalla propria parte il pubblico che sarà un valore aggiunto, ma penso che sarà una bellissima partita e molto aperta, può succedere di tutto”.