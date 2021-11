Il doppio ex Vitale esalta Rrahmani: "E' un fenomeno, riuscirà ad arginare Simeone"

Luigi Vitale, doppio ex di Napoli ed Hellas Verona, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani per me è un fenomeno, ho avuto la fortuna di conoscerlo a Verona, da compagno di squadra, ed è davvero forte. Simeone? Sta facendo molto bene, ma io conosco bene Rrahmani che è uno tosto, veloce, bravo tecnicamente e potrà arginarlo. Juric gli ha insegnato bene molte cose. Ora da centrale Amir è un po' più bloccato, ma le sue proiezioni offensive dobbiamo aspettarcele perché al Verona lo faceva sempre".