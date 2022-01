Il dubbio di Chiariello: “E se il sostituto di Insigne fosse già in casa?”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e ha parlato del sostituto di Insigne in vista del prossimo anno: “Tutti dicono che verrà un sostituto di Insigne. E se invece il Napoli stesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già c’ha la soluzione in casa? Poi ritorna anche Zerbin che sta facendo bene a Frosinone. Chi lo sa? Io non sono convinto che il Napoli vada a prendere questo nome in attacco fantasmagorico perché c’ha in casa delle soluzioni che stanno crescendo”.