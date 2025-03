Il dubbio di Montervino: "Non ci è voluto un po' troppo per vedere Billing, Gilmour e gli altri?"

L'ex calciatore Francesco Montervino, ai microfoni Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha dato il suo punto di vista sull'organico del Napoli: "Secondo Conte, Okafor ha 12 minuti e gli fa giocare 12 minuti. A volte è troppo schematico, la sensazione che ho avuto di Inzaghi è la stessa. Invece la partita si gioca 90 minuti, se una squadra sta facendo bene in quei 90 minuti continua a giocare e poi il cambio lo posso fare anche all’80esimo. Se invece è cotta al 60esimo lo faccio al 60esimo il cambio.

La capacità di gestire i cinque cambi diventa fondamentale, il problema viene quando pensi che di cinque cambi ne hai effettivi due-tre. È successo spesso al Napoli. Noi oggi abbiamo rivalutato il mercato ma la verità è che ci abbiamo messo un po’ di tempo per vedere quant’era bravo Billing, e con Okafor c’era la condizione, e ancora Raspadori e Gilmour… Sai qual è la domanda che mi piacerebbe fare a Conte? ‘Lo hai fatto perché ormai non avevi più nulla da fare o perché realmente hai studiato in modo tale che i ragazzi arrivassero a questa condizione in questa fase?’. Perché tutti quanti pensavamo di vedere Billing un po’ prima, o Raspadori che fino all’ultimo gennaio sembrava uno di quelli che doveva andar via".