Il Messaggero, Caputi: "Prossime cinque gare fondamentali, serve sterzata immediata"

Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi del quotidiano Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tanto tempo per risalire la classifica, mancano tante giornate. Ma è chiaro che le prossime partite peseranno molto sull'economia della stagione. In Europa il compito è più facile, la qualificazione agli ottavi è alla portata del Napoli. In campionato invece occorre una sterzata immediata, anche perché la concorrenza per il quarto posto s'è infoltita con le due romane, l'Atalanta e il Cagliari. Le prossime cinque partite saranno fondamentali".