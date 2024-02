Il milanista Pellegatti: “Pioli andrà via, mi sembra perfetto per il Napoli”

Carlo Pellegatti, giornalista Mediaset e grande tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay

Carlo Pellegatti, giornalista Mediaset e grande tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il Milan non ha maramaldeggiato, ha avuto qualche contropiede. Da spettatore non mi sembra che il Napoli abbia perso perché ha giocato con un 3-5-1-1. Io stimo Mazzarri e gli ho detto che questa sfida di Champions contro il Barcellona arriva in fondo al momento giusto. So che in finale di Coppa d’Africa Osimhen non ha giocato bene, ma in una gara che vale la qualificazione ai quarti di un trofeo così importante tutta la squadra può disputare una grande gara.

Nel Napoli quando torna Osimhen rifarei il tridente con Kvara e Politano, tra difesa e centrocampo costruirei una bella barriera. A quel punto l’allenatore diventa quasi ininfluente, si può giocare bene lo stesso. Con il centravanti nigeriano in campo il Milan avrebbe avuto tanti problemi. Immaginate se tutti i palloni che Mazzocchi ha messo in mezzo li avesse presi Osimhen. Giampaolo al Napoli? Le sue ultime esperienze non sono state molto buone. Anche De Zerbi se lo metti subito rischia di fare male, lui non è un subentrante. Il Napoli dovrebbe andare avanti con Mazzarri fino a maggio.

Il futuro di Pioli? Difficile possa restare al Milan. Magari potrebbe anche essere lui a volere prendere in considerazione un’altra offerta. Se vince l’Europa League e rimane, poi al primo infortunato a settembre si ricomincia con la solita solfa. Credo andrà via, mi sembra perfetto per una piazza come il Napoli. Uno come Pioli saprebbe trattare bene con De Laurentiis“.