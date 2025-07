Spinazzola scherza: "Cosa dico a De Bruyne sulla Serie A? Non posso dare consigli a lui"

vedi letture

Leonardo Spinazzola è uno dei quattro calciatori del Napoli che hanno risposto alle domande dei tifosi dal palco eventi di Dimaro Folgarida. Il difensore italiano, tra i vari temi, ha parlato del suo primo anno in azzurro e di alcuni suoi compagni: "Come ci si sente ad indossare questa maglia ed aver fatto la storia del Napoli? È davvero importante per me e per tutta la squadra, voi siete incredibili e ce lo state dimostrando anche in ritiro. Vincere è stato ancora più bello, vedervi felici per tutta la città è stato davvero emozionante. Lukaku? Spero tanto di dare il mio contributo con i miei assist. Lo spero vivamente. Che consiglio posso dare a De Bruyne sulla Serie A? Non si possono dare consigli a Kevin, è impossibile (ride, ndr). L'unico che gli può dare un consiglio è il mister".

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".