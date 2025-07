Juan Jesus: "Ora c'è più qualità, obiettivo Champions! Ma serve la carica del Maradona"

Juan Jesus è uno dei quattro calciatori del Napoli che hanno risposto alle domande dei tifosi dal palco eventi di Dimaro Folgarida. Il difensore brasiliano, tra i vari temi, ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: "La qualità della squadra è migliorata, è nostro dovere difendere lo Scudetto e fare delle cose importanti, perché la squadra è fortissima e dobbiamo continuare il percorso iniziato l'anno scorso. Dobbiamo fare ancora meglio. Vincere la Champions League? Sicuramente è un obiettivo, sappiamo la difficoltà della competizione ma faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile. Lo stesso vale per il campionato e la Coppa Italia. Ripeto, la qualità c'è, quindi non vediamo l'ora di iniziare e vedere dove arriviamo".

In un altro passaggio, Juan Jesus ha proseguito: "Vorrei solo aggiungere una cosa: in tutte le partite in casa che giochiamo, vogliamo sentire una bolgia nello stadio! Gli avversari devono avere paura di entrare. Capisco che siete molto viscerali e passionali, ma usate questa passione in positivo. Non abbiate paura, noi faremo sempre il nostro meglio. Però dobbiamo sentire veramente un carica tanto che gli altri devono avere proprio paura di entrare!".