Lang e l’eredità di Kvara: “Io sono Lang e scriverò la mia storia qui”

vedi letture

Nel corso della conferenza della sua presentazione ufficiale da nuovo giocatore del Napoli, Noa Lang ha parlato anche del fatto che raccoglierà la posizione in campo lasciata vuota da Khvicha Kvaratskhelia: "Ma sono molto fiducioso di poter raggiungere un buon livello qui a Napoli. Credo molto nelle mie qualità, la società ha riposto grande fiducia in me. Credo di poter avere successo sia a livello collettivo che individuale.

So quant'è forte Kvaratskhelia, ma io sono Lang e voglio scrivere la mia storia qui. Ho fiducia in me e anche la società".