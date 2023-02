Il Ministro Abodi: "Sul razzismo nessun equivoco nei luoghi di sport"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Nei luoghi di sport non devono esserci equivoci, serve presenza costante che responsabilizzi individualmente e collettivamente. Conosco l'attenzione di Coni, Serie A e Figc. Ma dovremo essere uniti. Anche i club dovranno uniformarsi, ma tramite una scelta sincera". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, dopo l'incontro con la Comunità Ebraica di Roma, commentando gli episodi di razzismo e antisemitismo nel mondo del calcio e dello sport.