Iannicelli: “E’ solo questione di data, prevedo che il 18 maggio il Napoli sarà campione d’Italia”

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Sinceramente, credo, ormai non è più una questione di se per lo scudetto del Napoli, ma di quando ed è estremamente probabile che la domenica 18 maggio, o quando si deciderà di giocare quella gara, possa essere il giorno del quarto scudetto.

Alle 18:09 c'è stato il miracolo di San Gennaro, anche lì il sangue si è sciolto subito, repentino. Anche lì, appena uscito dal carcere, come ha detto monsignor Beneduce che ha celebrato il rito, il sangue di San Gennaro è apparso immediatamente liquefatto. Quindi il Napoli pronti via, ha fatto gol, il gol è stato annullato, poi ha segnato un po' più tardi. C'è stato un po' da soffrire, ma tutto sommato poi una sofferenza relativa, perché se andiamo a vedere poi in realtà il Lecce di occasioni concrete, pericolose, pericolosissime a cospetto di Meret, non è che ne abbia create e determinate. Quindi io credo che oggi la missione erano i tre punti. I tre punti sono in saccoccia e direi che possiamo guardare con grande fiducia alla data dello scudetto. Ripeto, io penso il 18 maggio”.