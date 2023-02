Il paragone di Careca: "Lobotka mi ricorda Alemao! Ecco chi mi ha impressionato di più"

Quali sono i calciatori del Napoli che hanno maggiormente impressionato una leggenza azzurra come Antonio Careca? Risponde lui stesso

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quali sono i calciatori del Napoli che hanno maggiormente impressionato una leggenza azzurra come Antonio Careca? Risponde lui stesso, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Certamente Osimhen che tecnicamente non è un fenomeno, ma sa fare il suo mestiere, ovvero fare gol. Mette paura ai difensori, è instancabile e si muove ovunque. Mi ha impressionato molto, sarebbe statoi bello giocare magari in un tridente con lui al centro, Diego a destra e io a sinistra, a piedi invertiti come si dice oggi. Ovviamente il Napoli non è solo Osimhen, Kvaratskhelia ha le giocate dei sudamericani, sa già cosa fare prima che gli arriva il pallone.