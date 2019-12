Il paragone di Fedele: "Sarri? Come uno dell'Equatore al Polo Nord. Non è il suo ambiente..."

Intervistato da TMW il noto operatore di mercato Enrico Fedele parla così di Sarri alla Juve: "Come uno dell'Equatore che si trova al Polo Nord. Non è il suo ambiente. Qualcosa non va, per esempio non giocano i calciatori che sono stati presi come Rabiot e Ramsey. La Juventus non è abituata a difendere come vuole Sarri".