Il premier Conte: "Uscita lockdown sarà graduale, impossibile dare date sulla riapertura"

"L’uscita dal lockdown sarà graduale". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a El Pais nella quale affronta la questione Coronavirus: "È prematuro dire quando saranno allentate le restrizioni in Italia, ma ciò dovrà avvenire in modo molto graduale nel momento in cui il comitato scientifico riterrà che la curva dei contagi inizierà a scendere".

Siamo arrivati al picco dell'epidemia? "Siamo nella fase più acuta dell’emergenza. È difficile fare previsioni esatte. Gli esperti sono ancora cauti, ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco".