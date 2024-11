Il prep. Albarella: "Lukaku? Vi invito a una riflessione pensando alla sua ex squadra"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La condizione di Lukaku? Lui non ha assecondato i dettami dell’allenatore in fase di ritiro. Tutti ci siamo meravigliati che quando Lukaku è arrivato l’ha fatto in gran forma. Ora si deve adattare alle esigenze dello staff e dell’allenatore che, per fortuna, lo conosce bene. Non conosco che lavoro abbia fatto onestamente, ma vorrei invitarvi ad una riflessione.

Vediamo sempre l’atleta in assoluto e non in un contesto di squadra, stiamo additando le cattive prestazioni di Lukaku perché non riesce ad esprimere quelle che sono le sue potenzialità. In passato lui ha lavorato in un sistema di gioco dove aveva vicino un certo Lautaro Martinez che gli girava intorno ed era bravo a sfruttare il dialogo di Lukaku e sfruttava gli spazi che gli creava. Al Napoli gioca coi dei compagni di reparto che amano partire larghi, dalle fasce. Quanto tempo ci vuole per vederlo al top? Non lo so perchè non ho una tabella del calciatore, ma dalla mia esperienza credo che tutto verrà oliato da quello che è il suo inserimento nel contesto di gioco. Ci vorrà qualche settimana per conoscere al meglio i suoi compagni”.