Il preparatore Albarella: "Ritiro Napoli una eccezione, ma non c'è stato un carico per tutti"

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spesso si parla di carichi di lavoro. Questi sono frutto soprattutto dell'intensità. Spesso si cade nell'errore di valutare i carichi di lavoro solo nella loro durata, non nell'intensità, che invece ti dà proprio il rapporto di qualità. Il Napoli, come staff, ha sempre sotto controllo questo parametro. Il Napoli è un'eccezione nel fatto che si permette tre settimane di ritiro classico. Tre settimane caratterizzate inoltre nell'arrivo scaglionato della rosa, per cui non c'è stato un effettivo carico per tutto il gruppo".