Il presidente del sindacato degli agenti: "Devono coinvolgerci in trattative su taglio stipendi"

Beppe Galli, presidente dell’Aiacs (sindacato italiano dei procuratori sportivi), ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: “Credo che gli agenti vadano coinvolti in tutte le discussioni o trattative per la riduzione degli stipendi. Non voglio fare polemiche, ma credo sia una realtà. Noi abbiamo già fatto un comunicato e ne abbiamo fatto un altro ieri inviandolo ai presidenti della Lega. I presidenti si sono talmente uniti e pare che il problema fondamentale sia il taglio degli stipendi. In realtà la questione è un’altra: bisogna capire se il campionato terminerà oppure no e poi potranno essere calcolati i danni. Il sistema calcio dovrà essere sostenuto soprattutto da Fifa, Uefa e la Fifpro. Ci sono strumenti per aiutare il nostro mondo. E’ fondamentale, i calciatori hanno già dato disponibilità ad un contributo e nessuno ha mai pensato alla messa in mora delle società senza lo stipendio di marzo. Potevamo ragionare in maniera più calma”.