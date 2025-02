Il pronostico di Caressa: "Il Napoli a Roma si ferma!". Zazzaroni replica: "Ma non pareggia..."

Nel corso di 'Deejay Football Club', trasmissione in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si lanciano in un pronostico in vista di Roma-Napoli, gara in programma domani all'Olimpico. Comincia il giornalista Sky: “Il Napoli a Roma si ferma. Perderà, ben che vada pareggerà”.

Immediata la replica del direttore del Corriere dello Sport: “Vedo una partita aperta dove escludo il pari: o vince la Roma oppure ci sarà l’ottava vittoria di fila del Napoli”.