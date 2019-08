Il pronostico di Ordine: "Juve arriverà terza, ma lo scudetto andrà all'Inter"

"Per il Corriere dello Sport ho fatto il mio pronostico campionato: prima l'Inter, secondo il Napoli, terza la Juventus. Confermo il mio pronostico dopo aver visto Inter-Lecce". Parla così il giornalista Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Radio24: "Metto la Juve terza in campionato perchè per me arriverà in fondo in Champions League".