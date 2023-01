Il pronostico di Padovan: “Vi dico come finirà Napoli-Juve”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Giancarlo Padovan, opinionista per Sky Sport

A Genova la partita è stata buona, ma non eccezionale. Contro Allegri, il Napoli ha due risultati su tre. Da quello che vedo il Napoli vincerà contro questa Juventus. .. Allegri ha trovato una quadratura parziale, vince ma non ha gioco.

In diretta a Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Giancarlo Padovan , opinionista per Sky Sport : "Napoli-Juventus è decisiva se vince il Napoli, visto che rimanderebbe le altre a meno dieci dalla vetta. E lì sfiderei chiunque a dire che il campionato poi non sia chiuso. E' vero che c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare, ma sarebbe un margine di ampia sicurezza per una squadra che ha ritrovato anche gioco e punti.

Prima o poi prenderà anche gol questa squadra e non vincerà più. Allegri porta a casa quasi tutte le partite in equilibrio per oltre un'ora, poi inserisce due-tre velocisti per sbloccarla, ad esempio Chiesa. E' una visione tattica miope, che al primo scoglio duro può infrangersi. Vero che la Juve ha vinto contro l'Inter, ma il Napoli mi sembra di un'altra categoria. Contro Allegri, Spalletti può vincerla a centrocampo, dove ha il miglior reparto della Serie A. Non cito più Kvara perché nelle ultime due non mi è parso stare bene.

Chi prendo tra Osimhen e Vlahovic al pieno della forma? Vlahovic è fuori da un po' e chissà come rientrerà... Al 100% delle condizioni, prendo sempre Osimhen. E' il più completo ed elastico, sa segnare in qualsiasi modo. Il gol fatto a Genova è straordinario per scatto e istinto, quindi prendo il nigeriano sempre e non a caso è il capocannoniere della Serie A".