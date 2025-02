Il rimpianto di Santon: "Ero del Napoli, avevo già parlato con Sarri"

L’ex giocatore dell’Inter Davide Santon è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Gli esterni dell’Inter sono molto pericolosi Dumfries è uno di quei giocatori che sta sempre nell’area di rigore e crea grandi pericoli, Di Marco con le sue incursioni sull’out sinistro è sempre pericoloso e tiene in costante apprensione la difesa avversaria. Spinazzola? Quando ci sono tanti infortuni perdi fiducia in te stesso, e riacquistarla è sempre difficile.

Ne so qualcosa perché anche la mia carriera è stata costellata da infortuni, ho giocato insieme a Spinazzola e sono molto contento che si sia ritrovato, ho giocato con lui e mi piace come giocatore e come persona. Sono stato vicinissimo al Napoli. Nel 2016 sono successe diverse cose, la mia condizione fisica non era al massimo, avevo già parlato con Sarri era tutto fatto. Il Napoli era una squadra importante ed una città speciale, per me era un’occasione importante sarebbe stata una bella cosa venire a giocare a Napoli”.