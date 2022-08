Il tifoso viola Gianni De Magistris: "Spalletti poteva fare una battuta e andar via"

Gianni De Magistris, storico campione di pallanuoto e noto tifoso della Fiorentina, ha commentato così gli episodi

Gianni De Magistris, storico campione di pallanuoto e noto tifoso della Fiorentina, ha commentato così gli episodi che hanno coinvolto il pubblico fiorentino nel corso della sfida contro il Napoli: "Mai mi sarei aspettato che i tifosi avrebbero attaccato Spalletti, era benvoluto. Capisco Lippi, toscano e juventino, o Gasperini per le ruggini del passato, ma Luciano ha le spalle larghe ed esperienza, poteva fare qualche battuta e andar via. Questi episodi sono nocivi per l'immagine dei tifosi. Purtroppo è un problema generale, non solo viola".