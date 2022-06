Impallomeni a sorpresa: "Osimhen? Magari diventerà un fenomeno, ma ora segna poco e lo cederei"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

A Napoli tira un'aria strana, con tanti dati per partenti. Chi non lascerebbe andare via?

"Non so quali sono gli equilibri, la questione Koulibaly credo che in assenza di offerte clamorose si risolverà con la permanenza a Napoli. Se dovesse arrivare un'offerta clamorosa per Osimhen, io invece lo cederei. E' importante, ma mi sembra ancora molto agli inizi. Spalletti non lo dice apertamente, è migliorato ma segna poco per le doti che ha. E' un ottimo giocatore, ma segna poco. Magari diventerà un fenomeno, ma ora non lo è".