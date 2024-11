Podcast Impallomeni: "Conte dice che non si nasconde, poi prende tre sberle e accampa scuse..."

vedi letture

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Primo pensiero di giornata? La borghesia del calcio che avanza, la Fiorentina e l'Atalanta sono la notizia di questa giornata. Hanno fiducia, entusiasmo, tecnica, e non solo. Voto dieci a entrambe".

Esce ridimensionato il Napoli dal ko contro l'Atalanta? "Atalanta più forte e solida del Napoli ma anche di altre, addirittura anche della Juve ora. L'Atalanta è forte, sono d'accordo su questo che dice Conte. Lui però dice 'Non mi nascondo', poi prende tre sberle dall'Atalanta e accampa delle scuse. L'Atalanta ha vinto con merito ma non ha ridimensionato il Napoli. Ma per me il Napoli è meno competitivo di Inter e Atalanta, vedremo come se la gioca ora. C'è grande volontà, lavoro dal basso per Conte, ma non basta per vincere lo Scudetto. Mi è sembrato un colpo come ha preso la Juve contro lo Stoccarda".