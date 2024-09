Podcast Impallomeni: "Il Napoli è la squadra più equilibrata. Se ne saprà di più dopo la sosta"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Ieri anche l'Atalanta ko:

"E' bella tutta questa incertezza ma dobbiamo capire perché sta succedendo questo finimondo. Il Como mi stupisce fino a un certo punto. Ieri ha fatto uan prestazione importante, vedo squadre molto organizzate, ma intanto notiamo che tra le migliori otto emerge che la Juve è la miglior difesa del campionato e che non ha perso mai, mentre altre già 2-3 partite. L'Atalanta poi ha subito già 11 gol, con il secondo miglior attacco insieme all'Inter, dietro al Milan. Il Napoli però ha il miglior equilibrio per ora. Bisogna capire se c'è una grande distanza tra quelle che fanno la Champions e l'EL. Vedremo se davvero non ci sarà nessuno che tenterà la fuga".

In allarme per Atalanta e Inter, che partivano da certezze rispetto alle altre:

"Non hanno cambiato allenatore, la struttura è quella, l'Inter ha preso due parametri zero ma comunque è lì vicino al Napoli. Sono tutte squadre che sono lì, ma oggi non è partito nessuno, anche il Napoli. Servirà inventarsi qualcosa però. Dopo la seconda sosta ci faremo un'idea più precisa".