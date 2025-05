Podcast Impallomeni: "Inter, Scudetto buttato in 3 gare. Visto col Barça? Problema non fisico"

vedi letture

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, nel suo intervento durante Maracanà su TMW Radio, torna sulla prestazione dell'Inter nella semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Certo, la Champions ti da adrenalina in più, ma non puoi buttare un campionato alle ortiche in tre giornate. Non è un'attenutante la prestazione di Barcellona ma l'aggravante. Non puoi non fare un gol in tre partite. Vuol dire che sei una squadra forte ma non una forte e matura a un certo livello. Se sei una squadra fortissima non puoi passare in tre giornate da +3 a -3. Inzaghi ha risposto, non è un problema fisico. Perché allora non ha fatto un tiro in porta con la Roma e non segna da tre partite? Hai buttato alle ortiche uno scudetto non facendo gol in queste ultime partite".

Yamal è il nuovo Messi?

"E' stato impressionante. E' il talento emergente, è sulla buona strada, fa la differenza ed è geniale, tecnicamente eccezionale. Crea una superiorità numerica atipica. E' qualcosa di nuovo, bello, non paragonabile a Messi, che rimane superiore".

Come valuta il calcio estremo del Barcellona?

"Loro non è che non sanno difendere ma non vogliono, è una filosofia. Ora produce, ma vedremo al ritorno".

Napoli, Conte dice di non abbassare la guardia:

"Sì, ma sa che ormai lo ha vinto questo Scudetto".