Impallomeni: "Spalletti e ADL avrebbero potuto salutarsi insieme"

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato dell'addio al Napoli di Luciano Spalletti, annunciato da Aurelio De Laurentiis domenica: "Mi è sembrato inequivocabile, si inventa un incontro? Ha preso atto di questo logorìo, ora ne sapremo di più dal tecnico. Avrebbero potuto dirlo in maniera congiunta, in un modo diverso, ad una tifoseria. Ci sta, ora ci sarà l'effetto domino delle panchine. E poi ci metterei anche le parole di Sarri, che ha detto che se non ha certezze il contratto non vale nulla. Io starei attento anche a queste dichiarazioni.

Conoscendo Lotito, sei il trionfatore di questa stagione ma lo metti in discussione il presidente con quelle parole. Crei una riflessione importante nella tifoseria. C'è modo e modo per dire le cose. Ha detto una cosa forte ad un presidente di cui conosciamo le modalità d'azione".