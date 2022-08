Imparato: "Ora tocca a Spalletti, deve fare tre cose e imputarsi sul portiere”

"Credo che De Laurentiis non sia stupido, per un acino di sale non rovina la minestra”.

Nel corso di 'Super Sport 21 su Canale 21, è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato: "E’ un mercato importante, bisognava solo aspettare. Era da folli pensare che uscissero solo grandi nomi dal Napoli e non venissero sostituiti. E’ il momento in cui questo Napoli va giustamente elogiato, anche il mondo delle scommesse l’ha rivalutato in proiezione scudetto. Io personalmente sono molto soddisfatto, perché l’arrivo di Ndombele mi fa letteralmente impazzire. Con Anguissa, che stimo tantissimo, la sua fotocopia e Lobotka si va a creare una linea di mediana eccezionale.

Ora è tutto nelle mani di Spalletti, che deve sfruttare tutto il suo bagaglio tecnico per fare due-tre cose che sono fondamentali. Deve recuperare Ndombele, che deve tornare ad essere quel grande giocatore dopo la ‘cura’ di Mourinho e Conte che non l’hanno certamente aiutato con le loro personalità e il loro modo di allenare. E’ un giocatore che va reinserito alla grande. L’anno scorso il Barcellona stava facendo carte false per prenderlo, poi non ci è riuscito perché aveva grandi problemi economici. Deve risolvere i problemi della difesa e inserire Olivera ed infine in avanti deve fare altre cosette importanti. In questo momento Spalletti deve dimostrare di essere un grande allenatore impuntandosi per il portiere. Credo che De Laurentiis non sia stupido, per un acino di sale non rovina la minestra”.