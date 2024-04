Imparato: "Stessi problemi in difesa palesati con Mazzarri. Perché Natan e Mazzocchi non giocano?”

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Confidavo molto in Calzona, ma sono rimasto stupito da alcune sue dichiarazioni. Con l’Atalanta e con il Monza ha sbagliato in maniera eclatante la formazione iniziale.

Il Napoli becca sempre gol sulla solita fascia, Di Lorenzo non riesce mai a interdire, ma in generale ha un problema nella fase difensiva di squadra. La squadra ha gli stessi problemi in difesa che palesava Mazzarri. Nelle prossime cosa intende fare Calzona? Perché Natan e Mazzocchi non giocano?”.