Improta a sorpresa: "Terrei questo difensore in organico"

“New Era del Napoli inizia con Conte? Diciamo che il merito va suddiviso tra Conte e De Laurentiis, che l’ha scelto ed ha avuto il coraggio di affidarsi a lui. La difesa – ha detto l’ex capitano del Napoli e dirigente a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- è stata adeguatamente rinforzata, numericamente, ma se arrivasse anche Hermoso, la difesa sarebbe completa. Il mercato conferma che ci si affiderà ad una difesa a tre, per la quale servono sei difensori. Hermoso non offuscherebbe Marin, avrebbero entrambi l’occasione di mettersi in mostra e sentirsi parte del progetto in un campionato lungo. Sono stati messi i pilastri per non far cadere il palazzo. Natan-Ostigard-Juan Jesus, chi trattenere? Io terrei Ostigard: Juan Jesus ha una certa età mentre Natan ha bisogno di fare un po’ di esperienza in Italia, lo darei in prestito. Necessità di rinforzare il centrocampo? Zielinski non c’è più, magari arrivasse uno del suo calibro! Ma manca un vice Lobotka: in un campionato lungo non si può pretendere che non ne salti nessuna e occorre un giocatore in grado di sostituirlo. Lukaku? Conte sa cosa può avere dal belga ma io faccio un tifo sfegatato affinché resti Osimhen almeno per un altro anno.

I nomi che si fanno per sostituirlo, al momento, non mi fanno né caldo né freddo. Con Kvaratskhelia, Osimhen potrebbe dare ancora tanto al Napoli. La differenza economica con l’ingaggio dell’eventuale sostituto non mi pare così grande, quindi ci si potrebbe pensare”.