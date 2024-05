Improta: "C'è solo un modo per tornare a vedere il vero Anguissa"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Abbiamo sperato fino alla fine in un sussulto da parte del Napoli, ma alla prova dei fatti è venuto meno clamorosamente per diversi motivi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e ci mortificano così come mortificano i calciatori che non sono coordinati tra loro. Parte tutto dalla testa e quella è confusa perciò non riescono a dare il massimo. Ci sono ancora due gare, chissà cosa può succedere, nel calcio la palla è rotonda.

Anguissa? Con Conte rivedremo il vero Anguissa perchè Conte chiede sempre il massimo e nel momento in cui s’accorge che non ci riescono non ci pensa due volte a metterli fuori. Conte potrebbe essere l’allenatore ideale per ridargli la personalità e la fisicità che Anguissa ha dimostrato di avere”.