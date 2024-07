Improta: "Conte non lascia nulla al caso, con l'Egnatia ho notato una cosa..."

Giovanni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Sono molto grato al Napoli per avermi accolto ieri in quel modo a Castel di Sangro, consentendomi di vedere la gara a bordocampo. L’incontro con Conte e l’abbraccio con Oriali sono stati molto belli, testimoniano il rispetto e la stima che c’è sempre stata nel calcio di una volta, sarebbe bello se queste cose tornassero o ci fossero parzialmente nel calcio di oggi.

Penso che Conte stia cercando di imporre nella squadra il suo credo tattico, ma visto che annovera nell’organico, che è in via di completamento, calciatori duttili, può divertirsi con la difesa a tre o a quattro, con la linea mediana a uno o a due. Non lascerà nulla al caso il nuovo mister. Folorunsho fa al caso di Conte secondo me, perché miscela quantità e qualità, fisicamente è tosto e si sa inserire in fase offensiva. In quei minuti che sono stato vicino alla panchina del Napoli, ho visto un Conte molto concentrato, un suggeritore di altri tempi, guida i suoi ragazzi in modo continuo e giusto, sa quello che vuole, sa e intende infondere ai suoi calciatori la mentalità di non mollare mai. Sono certo che il Napoli che sta venendo fuori ci farà divertire e sarà sempre sul pezzo”.