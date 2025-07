Improta: "Il calcio deve essere prima concreto e poi bello, come quello di Conte"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex calciatore Gianni Improta. Di seguito le sue parole: "I metodi di allenamento che sono adottati oggi nel calcio hanno fornito una maggiore resistenza e fisicità ai calciatori mentre nei tempi in cui giocavo gli allenamenti erano approssimativi, ovvero non si facevano molto uso degli schemi tattici ma era gli stessi giocatori tramite l’inventiva e la tecnica che trovavano una loro collocazione in campo.

Nei tempi precedenti ci si affidava ai singoli giocatori che facevano la differenza. Oggi siamo al top dell’organizzazione della preparazione fisica degli atleti e dei giocatori, anche se non mi piace molto il lavoro fisico che si fa muscolarmente parlando attraverso gli attrezzi poiché si fa tanta fatica e ti portano fuori strada. La tattica è la padrona oggi del gioco, ma un certo lavoro fisico sminuisce l’inventiva dei giocatori. Chi sa giostrarsi con il pallone non ha bisogno di posizionamenti tattici ben definiti poiché in campo quello che prevale è l’intelligenza calcistica, ovvero la capacità di stare in campo e di capire anche come servire e aiutare i compagni di squadra.

Il calcio di oggi è stato esasperato dal tatticismo, queste sfumature non sono più presenti come una volta. Il cambio di assetto e atteggiamento tattico e tecnico è in continuo svolgimento. Ci sono tante novità che non capisco, è un obbrobrio quello a cui stiamo assistendo. Il calcio deve essere concreto ancor prima di essere bello come quello di Antonio Conte. Classifica degli allenatori più vincenti del Napoli? Luciano Spalletti, Ottavio Bianchi, Antonio Conte e Alberto Bigon. Lo scudetto vinto da Luciano Spalletti è quello più clamoroso della storia del Napoli anche in virtù di certe situazioni come la sosta invernale che è stata ben gestita e prevista dall’allenatore toscano. Nel primo scudetto vinto nel periodo di Diego Armando Maradona c’era anche lo zampino di Gianni Improta poiché mi fu chiesto quali dei giocatori italiani erano utili per rinforzare la squadra. Il primo scudetto è quello storico e il più bello, quello di Luciano Spalletti è quello che mi ha fatto stare più tranquillo tra tutti".