Improta: “Il Napoli ha annichilito la Lazio! Gattuso? Ecco cosa non mi è piaciuto”

L'ex calciatore del Napoli Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Campania Sport esprimendo il proprio pensiero su Gennaro Gattuso: "Vidi Gattuso al Milan e quando allenava in categorie inferiori, dava la sensazione di sapere quello che faceva. Ha dimostrato di saperci fare. E' stato molto bravo nel gestire il post Ancelotti. Ha dato un'identità ai suoi giocatori. A seconda dell'avversario che incontra, così gioca la squadra. Ieri ha annichilito la Lazio, ecco da cosa nasce il nervosismo nella gara. Insigne è stato quello che ha giocato più minuti nel post lockdown. Non mi è piaciuta la sua gestione. Quando sei al top della condizione psico-fisica ti fai sempre male. Gattuso non è stato tempestivo nel capiirlo.