Improta: "Maradona capì che volevo proteggerlo. C'è una falsa diceria su di lui"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Diego mi ha sempre invitato alle sue cene quando tornava a Napoli, avevamo un bellissimo rapporto. Capi che lo volevo proteggere, veniva da me al Virgilio con il suo preparatore e si allenava tantissimo. Il racconto del fatto che non si allenava era un falsa diceria. Quando giocava a calcio-tennis faceva delle cose pazzesche con la pallina”.